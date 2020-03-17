Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ile Adalet Bakan Yardımcılarının katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısının ardından alınan yargıda koronavirüs önlemlerini açıkladı. Bakan Gül, tedbirleri şöyle sıraladı:

∂ Cumhurbaşkanlığımızın aldığı karar üzerine 60 yaş üstü ve riskli gruplarla ilgili izin müessesesi tüm personelimiz için olduğu gibi bugün HSK’nin aldığı kararla hâkim ve savcılarımız için de bu idari izin yürürlüğe girmiştir.

∂ Avukatlarımızın bu süreçte görüşmelerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulunun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar var.

∂ (Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır.

∂ Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir, ertelenmiştir.

∂ Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

ASILSIZ HABERLERİ BİLDİRİN

Adalet Bakanı Gül, vatandaşlara uyarıda bulanarak, “Kimsenin, vatandaşımızın sağlığıyla ilgili bu hassas konuda asılsız haber yapmasına, söylentilere, asılsız birtakım duyurularla milletimizi telaşa sürüklemesine asla izin veremeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan beklentimiz, gerek evlerine gelenler gerek dolaşıma sokulan asılsız haberlerle ilgili savcılıklara ve emniyete müracaat etmeleridir. Resmi makamların, Sağlık Bakanlığımızın, kolluğun almış olduğu tedbirlere her vatandaşımızın uyma zorunluluğu vardır” dedi.