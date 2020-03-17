Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının serbest bırakılması için algı operasyonuna başlayan FETÖ’nün sosyal medya tetikçilerinden Emre Uslu, Tuncay Opçin ve örgüte ait birçok sahte hesap, Adalet Bakanlığı’nın aldığı onca tedbiri hiçe sayarak koronavirüsün cezaevinde hızla yayılması durumunda ortaya ne gibi sonuçlar çıkabileceğine yönelik yalan yanlış bilgiler yaymak için sıraya girdi.

FETÖ’nün bir numaralı tetikçisi Emre Uslu, İran başta olmak üzere, bütün dünyada koronavirüsten dolayı hapishanelerden yaklaşık 70 bin kişinin serbest bırakıldığını öne sürdü. FETÖ’cü Uslu ayrıca, hapishanelerde koronavirüsün çıkması durumunda, hükûmetin bu konudan etkileneceğine yönelik hedef gösteren paylaşımlar yaptı. Tuncay Opçin de İtalya’yı ablukaya alan koronavirüsten dolayı tutukluların tahliye edildiğini iddia etti. Ancak İtalya’da cezaevlerinden virüs sebebiye tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılmadığı belirtildi.

Örgüt mensupları, ayrıca sosyal medyadan cezaevinde bulunan FETÖ’cülerin serbest bırakılması için imza kampanyası da başlattı. FETÖ’cüler imza kampanyasının yayılması için Türkiye’de bulunan trollerinden destek istedi. Söz konusu imza kampanyasına yönelik vatandaşlardan yüzlerce tepki geldi.

Öte yandan, şuana kadar cezaevinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir tutuklu ve hükümlü bulunmuyor. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı. Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesine karar verilmişti.