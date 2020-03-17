Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalabalık ortamlarda hızlı bir şekilde yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Diyanet İşleri Başkanlığına önemli kararlar aldırmak zorunda bıraktı. Virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi hâlinde, virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Bu itibarla yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmamasına karar verilmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir” ifadelerini kullandı. Ezanların okunmaya devam edeceğini belirten Erbaş “Camiler münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacak” dedi. Diyanet İşleri Başkanı, en son gelen altı bin kişi ile umrede olan kimsenin kalmadığını aktardı.