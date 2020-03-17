Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca özetle şunları kaydetti: Bugün (dün) 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var.

LABORATUVARLAR ARTACAK

Koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısı 6’dan 16’ya çıkarılacak, hızlı sonuç veren kit bütün illere gönderilecek.

Hastanelere ve üniversitelere yeterli miktarda maske ve hızlı tanı kitinin ücret talep edilmeden sağlanacak.

Umreden gelen yolcularla ilgili baştan birtakım sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bugün ilgili bakan arkadaşlarımızla planlama yapıldı. Bundan sonra sorunların yaşanacağını düşünmüyorum. Gelenlerin bulundukları bölgede aile hekimleri ve toplum sağlığı hekimlerimizle onları yakın takibe alma, şüpheli olanları da taramadan geçirme noktasında bir yaklaşım içindeyiz.

AMAÇLARI GÜVEN KAYBI

Dezenformasyon karşı karşıya olduğumuz ciddi bir sorundur. Bugün (dün) yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sahte bir ‘belge’ üretilip yayıldı. Kamuoyuna ‘gizli’ diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tümüyle uydurmaydı. Halkımızdan haber kaynakları konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele, virüsle mücadelenin bir parçasıdır.

6 ÜLKEYE DAHA UÇUŞ YASAĞI

Yarın (bugün) saat 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de uçuşlar yasaklanacak. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.