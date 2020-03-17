Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14'te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Deprem hafif hissedildi.
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
17.03.2020 - 08:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14'te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,deprem,son depremler,
688509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688509.aspx
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