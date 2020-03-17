MSB:"Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
17.03.2020 - 10:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Etiketler : TSK,terörist,Fırat Kalkanı,
688547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688547.aspx
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