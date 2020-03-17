Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının yarın 14.00'de Çankaya Köşkü'nde yapılacağı belirtildi
Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu
17.03.2020 - 16:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının yarın 14.00'de Çankaya Köşkü'nde yapılacağı belirtildi
Etiketler : koronavirüs toplantısı,Ankara,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
688682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688682.aspx
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