Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik." dedi.
'316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik'
17.03.2020 - 21:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik." dedi.
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,
688759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688759.aspx
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