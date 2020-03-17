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MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
17.03.2020 - 22:42 |
Son Güncelleme:
17.03.2020 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
msb,
688767
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688767.aspx
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