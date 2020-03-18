Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır."
Adalet Bakanı Gül'den iki yolcunun karantinadan kaçırılması hakkında açıklama
18.03.2020 - 00:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır."
Etiketler : adalet bakanı,koronavirüs,
688779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688779.aspx
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