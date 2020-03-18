Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, dün gece son gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Aldığımız tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdik. İnsalık bu tablonun içindeyken Türkiye’nin tümden yalıtılması imkân dışıydı. 7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor.

Virüsün farklı yaş grupları üzerinde farklı etkisi var. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır.

89 YAŞINDA, ÇİN TEMASLI

Bu gece sizi ve tüm halkımızı üzecek bir haberi aynı üzüntüyü hissederek vereceğim. Sağlık Bakanı olmanın yanında, bir hekim olarak da bu cümleyi kurmak istiyorum. İlk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum.

VAKA SAYISI 98’E ÇIKTI

Yapmamız gereken şey, ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51’dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim.