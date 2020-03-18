Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyorum." ifadesini kullandı.
Fuat Oktay: Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyorum
18.03.2020 - 13:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanları saygı ve rahmet ile andı.
Kaynak: AA
Etiketler : Fuat Oktay,Çanakkale,mesaj,
688913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688913.aspx
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