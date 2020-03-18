Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK/PYD’nin Irak’ın kuzeyindeki örgüt kamplarında yer alan C.K. adlı terörist, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 8 Mart’ta Şırnak’taki Habur Sınır Kapısı’ndan jandarmaya teslim oldu. İkna yoluyla teslim olan örgüt üyesi, güvenlik birimlerince sorgulandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre polise teslim olan C.K., “Dilşad” kod adlı terörist Mehmet Süleymanoğlu’nun Kandil’den aldığı bombalı saldırı talimatı ile İstanbul’da geldiğini itiraf etti.



İkna yolu ile teslim olan örgüt üyesi C.K., kandırılarak PKK’ya katıldığını ve sonrasında pişman olduğunu söyledi. Kendisi gibi onlarca kişinin örgütten kaçmak için fırsat kolladığını ifade eden C.K., eylem için Türkiye’ye gönderilen PKK üyesi Mehmet Süleymanoğlu’nun şu an İstanbul’da olduğunu itiraf etti. İfadesinde daha önceden örgüt kamplarında birlikte faaliyet yürüttüğü “Dilşad” kod adlı Mehmet Süleymanoğlu’nun 2014 yılında Diyarbakır’da bir polisin şehit edilmesi eylemine karıştığını anlattı. Dilşad kod adlı teröristin Sansasyonel bir eylem yapması için İstanbul’a gönderildiğini itiraf eden C.K., ancak eylem talimatı alan Mehmet Süleymanoğlu’nun bu eylem talimatını örgütten kaçmak için kabul ettiğini belirttiği öğrenildi.



Teslim olan örgüt üyesinin itirafları doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince örgüt mensubunun yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.