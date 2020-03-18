Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28’i İstanbul, 23’ü farklı iller ve 4’ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlattı.