Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını nedeniyle tüm yurtta önlemler alınırken, Bulgaristan Dereköy Hudut Kapısı’nın kapatıldığı Kırklareli’de de önlemler alındı. Bu doğrultuda Kırklareli’de ihtiyaç olması halinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlardan Hundi Hatun ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtları boşaltıldı. Karantinaya alınacak vatandaşlar için hazırlanan yurtlara önümüzdeki süreçte Türk vatandaşlarının gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin karantina olarak hazırlanan yurtlarda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.