Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin’de teslim oldu.
Irak ve Suriye'den kaçan 3 terörist teslim oldu
19.03.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin’de teslim oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
689146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689146.aspx
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