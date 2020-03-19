Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavların yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacaklarını bildirdi.

''İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim''

Okulların tatil edilmesine ilişkin Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

''Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak."

''Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır''

Televizyonda eğitimle tam bir eğitimin söz konusu olamayacağını, bunun farkında olduklarını ve tedbirlerini almak zorunda olduklarını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...