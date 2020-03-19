Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz
Bakan Selçuk açıkladı: 6 saatte bir kontroller yapılıyor
19.03.2020 - 13:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz
Kaynak: AA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
689198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689198.aspx
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