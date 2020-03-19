Özellikle risk gurubunda bulunan 60 ve üzerindeki yaş grubu için ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve tekrar ettiği evde kal uyarılarına ETKB olarak elektrik ve doğalgaz sektöründeki paydaşlarla işbirliği yaparak bir çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıyla 60 yaş, üstü ve tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalarak tüm işlemlerini telefon ve akıllı cihazlardan gerçekleştirebileceğini hatırlatıyoruz. Evden çıkmayacak ve müşteri temsilciliğine uğramadan kendimizi ve çevremizi koruyoruz.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Risk grubu müşteri merkezlerine gelmesin
19.03.2020 - 14:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip corona virüs salgınının Türkiye'de yayılmasını en aza indirmek ve vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firmalarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
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689231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689231.aspx
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