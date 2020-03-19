Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle risk gurubunda bulunan 60 ve üzerindeki yaş grubu için ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve tekrar ettiği evde kal uyarılarına ETKB olarak elektrik ve doğalgaz sektöründeki paydaşlarla işbirliği yaparak bir çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıyla 60 yaş, üstü ve tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalarak tüm işlemlerini telefon ve akıllı cihazlardan gerçekleştirebileceğini hatırlatıyoruz. Evden çıkmayacak ve müşteri temsilciliğine uğramadan kendimizi ve çevremizi koruyoruz.