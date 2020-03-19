Bakan Soylu: "9800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var" dedi. Soylu açıklamasında; "Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarıyla ilgili açıklama
19.03.2020 - 19:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial oluşturmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın." dedi.
Etiketler : Soylu,
689315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689315.aspx
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