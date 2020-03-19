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MSB açıkladı! 1 askerimiz kalp krizi geçirerek şehit oldu
19.03.2020 - 20:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, "Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur"
Etiketler : MSB,
689325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689325.aspx
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