Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 il müftülüğüne koronavirüsle mücadele için yeni önlemleri içeren yazı gönderildi. İslam’ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğunu ve İslam hukukunun, zararı önlemek fayda sağlamaktan daha önemlidir, temel ilkesine dikkat çekildi. Yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din hizmetlerinin icrası ile ilgili aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı yazıda “Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur” ifadeleri kullanıldı. Bazı kişilerin, tedbirleri zaafa uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtilen yazıda, olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur’ân kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dâhil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve cuma namazı için sala okunmayacağı bildirildi.

GÜNAY: YERİNDE BİR KARAR

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi kararının zamanında ve yerinde olduğunu söyledi. Günay “Küresel musibete karşı kendimizi de başkalarını da korumamız farz düzeyindedir” dedi.