Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüsle (Covid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Koca. özetle şunları söyledi:

∂ Covid-19 vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendiriliyor. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36’ya çıkacak.

∂ 13 bin 211’i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitemiz var.

∂ Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zaaf içinde olduğunu görerek kara sınır kapılarımızı kapattık.

∂ Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu kontrolden geçirdik.

∂ Kara hudut kapılarında termal kamera kontrolünden geçirilen 189 bin yolcudan 1103’ü, kurduğumuz sahra hastanelerinde gözetim altına alındı. 189 kişi hastaneye sevk edildi. Umreden dönen vatandaşlarımız önce sağlık muayenesiyle evlerinde ardından da boş öğrenci yurtlarımızda izolasyona alındı.

EN KÖTÜSÜNE HAZIRIZ

∂ Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık, mücadelede başarılı örnekleri de model aldık. Fiziki ve teknolojik altyapı açısından muhtemel kötü senaryolara karşı hazırız.

∂ Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika’dan 500 bin tanı kiti sipariş aldık ve bunları verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti kısa zamanda rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız.

∂ Önümüzdeki bir-iki gün içerisinde hızlı teşhis kiti devreye girecek. Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda en az 1 milyon üretebilir kapasitedeyiz. Her an istediğimizde 2 milyona da çıkabilir. Şu an bir kit sorunumuz yok.

∂ Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacak. Günlük en az 10-15 bin tarama yapabilir hale gelmek istiyoruz.

∂ Yurt dışından 1 Mart’tan bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin. Bu kişilerin her birine mesaj gönderdik ve her birinin takipleri aile hekimleri üzerinden de yapılıyor.

ALKIŞLAR SAĞLIKÇILARA

∂ Bu arada Sağlık Bakanı Koca, Meclis’te sağlık çalışanlarını alkışlatmasının ardından aynı alkışı vatandaşlardan da istedi. Koca’nın tweet’i üzerine dün akşam saat 21:00’de bir çok şehirde binlerce kişi balkonlarından alkışlarıyla fedakârca çalışan sağlıkçılara destek ve moral verdi. Bakan Koca, alkışların üç gün aynı saatte tekrarlanmasını istedi.