Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Sosyal medyada sokağa çıkma yasağı iddiaları”na da Soylu şu karşılığı verdi: “Bunun önemli bir bölümü ABD ve Almanya mahreçli. FETÖ’cüler Amerika’dan ve Almanya’dan ‘nasıl Türkiye bunu iyi yönetir, nasıl halk bu kadar sakin, sağduyulu ve kurallara uyar, nasıl Amerika’dan, Almanya’dan daha iyi bir noktada olur?’ Hasetlerinden manipülasyona giriştiler... Sosyal medya mecrasından manipüle etmeye çalışanlara, bunu infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin.”