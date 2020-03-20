“Sosyal medyada sokağa çıkma yasağı iddiaları”na da Soylu şu karşılığı verdi: “Bunun önemli bir bölümü ABD ve Almanya mahreçli. FETÖ’cüler Amerika’dan ve Almanya’dan ‘nasıl Türkiye bunu iyi yönetir, nasıl halk bu kadar sakin, sağduyulu ve kurallara uyar, nasıl Amerika’dan, Almanya’dan daha iyi bir noktada olur?’ Hasetlerinden manipülasyona giriştiler... Sosyal medya mecrasından manipüle etmeye çalışanlara, bunu infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin.”
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' cevabı
20.03.2020 - 04:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, “Şu anda 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere” dedi.
Etiketler : süleyman soylu,sokağa çıkma yasağı,
689393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689393.aspx
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