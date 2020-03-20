Yeşim Taşova önemli noktaları şöyle sıraladı:
¥ Salgın olduğu için market alışverişi yaptığınızda paket ürünleri suyun altında sabunla yıkayarak kurutun. Çünkü herkes dokunuyor ürünlere.
¥ Meyve-sebzede normal yıkamanızı yapın. Sonra kurutup buzdolabınıza yerleştirin.
¥ İşten eve gelen kişiler hemen üstünü çıkarmalı. Mümkünse bir duş alması çok önemli.
¥ Ayakkabılarla içeri girmeyin. Evinizin temizliğini daha sık yapın ve sürekli havalandırın.
¥ Hasta kişileri evinize almayın, üst solunum yolu enfeksiyonu olanları almayın.
¥  Maskeleri hasta olan ve riskli kişiler takmalı. Dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir.
¥ Maske taktığınız zaman düzeltmek için bile olsa asla dokunmayın. Çünkü eliniz virüs bulaşan yerlere değmiş olabilir.
¥ Eldiven takanlar sadece kendini koruduğunu sanıyor. Fakat el hijyenine dikkat edilmiyorsa eldivenin bir önemi kalmaz.
¥  Hapşırma gibi bir şey olursa elinizi çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın. El hijyeni en önemli unsur.
¥ Şirketlerde ve binalarda bulunan asansörler gün içinde mitlaka birkaç defa temizlenmeli.