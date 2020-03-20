Yeşim Taşova önemli noktaları şöyle sıraladı:
¥ Salgın olduğu için market alışverişi yaptığınızda paket ürünleri suyun altında sabunla yıkayarak kurutun. Çünkü herkes dokunuyor ürünlere.
¥ Meyve-sebzede normal yıkamanızı yapın. Sonra kurutup buzdolabınıza yerleştirin.
¥ İşten eve gelen kişiler hemen üstünü çıkarmalı. Mümkünse bir duş alması çok önemli.
¥ Ayakkabılarla içeri girmeyin. Evinizin temizliğini daha sık yapın ve sürekli havalandırın.
¥ Hasta kişileri evinize almayın, üst solunum yolu enfeksiyonu olanları almayın.
¥ Maskeleri hasta olan ve riskli kişiler takmalı. Dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir.
¥ Maske taktığınız zaman düzeltmek için bile olsa asla dokunmayın. Çünkü eliniz virüs bulaşan yerlere değmiş olabilir.
¥ Eldiven takanlar sadece kendini koruduğunu sanıyor. Fakat el hijyenine dikkat edilmiyorsa eldivenin bir önemi kalmaz.
¥ Hapşırma gibi bir şey olursa elinizi çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın. El hijyeni en önemli unsur.
¥ Şirketlerde ve binalarda bulunan asansörler gün içinde mitlaka birkaç defa temizlenmeli.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: İşten gelen duş alsın
Koronavirüs Bilim Kurulunun salgınla mücadelesinin süreceğini vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, salgınına ilişkin bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.
Yeşim Taşova önemli noktaları şöyle sıraladı:
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