Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşim Taşova önemli noktaları şöyle sıraladı:

¥ Salgın olduğu için market alışverişi yaptığınızda paket ürünleri suyun altında sabunla yıkayarak kurutun. Çünkü herkes dokunuyor ürünlere.

¥ Meyve-sebzede normal yıkamanızı yapın. Sonra kurutup buzdolabınıza yerleştirin.

¥ İşten eve gelen kişiler hemen üstünü çıkarmalı. Mümkünse bir duş alması çok önemli.

¥ Ayakkabılarla içeri girmeyin. Evinizin temizliğini daha sık yapın ve sürekli havalandırın.

¥ Hasta kişileri evinize almayın, üst solunum yolu enfeksiyonu olanları almayın.

¥ Maskeleri hasta olan ve riskli kişiler takmalı. Dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir.

¥ Maske taktığınız zaman düzeltmek için bile olsa asla dokunmayın. Çünkü eliniz virüs bulaşan yerlere değmiş olabilir.

¥ Eldiven takanlar sadece kendini koruduğunu sanıyor. Fakat el hijyenine dikkat edilmiyorsa eldivenin bir önemi kalmaz.

¥ Hapşırma gibi bir şey olursa elinizi çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın. El hijyeni en önemli unsur.

¥ Şirketlerde ve binalarda bulunan asansörler gün içinde mitlaka birkaç defa temizlenmeli.