Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün vefat eden Yalman’ın ölümüne ilişkin Başhekimlik “Aytaç Yalman’ın koronavirüs sebebiyle öldüğü kanaati oluşmuştur” açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman da koronavirüs tedavisi görüyor. 11 Mart’ta nefes darlığı başlayan Yalman’ın koah ve hipertansiyon dışında ek hastalığı olmadığı ifade edildi.

Monaco Prensi II. Albert’in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Monaco Prensliği, “II. Albert’in hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir endişe yok” bilgisini paylaştı.

Salgından nasıl korunulacağını katıldığı yayınlarda anlatan ünlü diyetisyen Ender Saraç da, bu virüsü kaptığı şüphesiyle karantinaya alındı. Pazartesi rahatsızlanan Saraç, İstanbul’da bir hastaneye başvurmuştu.

Bu arada, Almanya’da siyasetçi Cem Özdemir’de Covid-19 testi pozitif çıktı. Özdemir, sosyal medyadan “Testim pozitif çıktı ama durumum gayet iyi” paylaşımı yaptı.