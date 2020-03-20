İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak teröristlerin teslim olmaları için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaydı bulunan "Sorej Palu" kod adlı Burhan Üstündağ isimli PKK/KCK mensubu, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim oldu. Teröristin işlemlerinin Mardin İl Jandarma Komutanlığında devam ettiği öğrenildi.
Jandarmanın ikna ettiği 1 terörist daha teslim oldu
20.03.2020 - 09:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından müştereken yürütülen ikna çalışması neticesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi terörist teslim oldu.
Etiketler : Jandarma,
689459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689459.aspx
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