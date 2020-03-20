Sağlık Bakanı Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım" dedi.
Sağlık Bakanı Koca: 'Hasta sayımız 670’e ulaştı. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var'
20.03.2020 - 23:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670’e ulaştı” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan koca,
689707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689707.aspx
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