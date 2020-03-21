Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan küresel koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülke sert tedbirler almayı sürdürüyor. Bu kapsamda yurt genelinde de başta ilaçlama olmak üzere yoğun çalışmalar yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da salgının yayılmasına engel olmak için camilerin geçici süreyle cemaatle namaza kapatıldığını açıklamıştı. Dün yurt genelindeki birçok camide cuma namazı kılınmasına izin verilmedi. Cuma namazı vakti cami önünde toplanan ve kapalı kapı önünde namaz kılan bazı vatandaşlar gözyaşları içinde ibadetlerini yerine getirdi. Camilerin kapılarında “Namazınızı evde kılın” uyarılarının bulunduğu görüldü. Cuma namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlardan Sezai Sezen “Memleketimizde salgın var. Önce insan sağlığı. Sağlığın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Mantıklı bir karar verilmiş. Temennimiz kısa süreli olması” dedi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis, cami önlerinde güvenlik tedbirleri aldı. Cuma vakitleri haricinde cami kapılarının açık olacağı, gerekli bütün hijyen tedbirlerinin alındığı duyuruldu.

DİYANET: EVİMİZDE DUA EDELİM

Diyanet İşleri Başkanlığının cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından öğle ezanı sonrası cami hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara uyarı yapıldı. Yapılan anonsta ‘Evlerimizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun’ denildi.