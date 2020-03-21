Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Partili milletvekillerinin imzasıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören ikinci yargı paketi dün TBMM’ye sunuldu. İş yükünü azaltan ve yargılamaları hızlandıran pakete göre, yargıda e-Duruşma dönemine geçilmesi öngörülüyor. Davanın tarafları, tanık, bilirkişi veya uzmanın talep etmeleri durumunda Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) yoluyla bulunduğu yerden duruşmaya katılabilecek. Ticari uyuşmazlıklara zorunlu arabuluculuk uygulaması getirilecek. Ara buluculukta daha önce tarafların anlaşamaması durumunda herhangi bir ücret alınmıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle sistemin daha etkin kullanılması için tarafların anlaşamazsa ara buculuk ücretini davalı taraf ödeyecek. Yargılamaların her aşamasında taraflara tebligat yapılmayacak.

Mahkemede görülen bir davada taraf vekili sıfatı bulunmayan avukatlar, duruşma düzenini bozmaları hâlinde salondan çıkarılabilecek.

Fikri sınaî, Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk mahkemeleri illerde de kurulacak. O ile bağlı ilçelerdeki davalar buralarda görülecek.