Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Başvurusu olumlu sonuçlandırılan ve sulhname imzalayan vatandaşlara 4 milyar 816 milyon 622 bin 805 TL ödendi. İçişleri Bakanlığı vatandaşların zararlarını karşılayabilmek için illerde vali yardımcıları başkanlığında zarar tespit komisyonları oluşturmuştu. Bugün sayıları 48’i bulan komisyonlar, vatandaşların başvurularını değerlendiriyor.

Bu kapsamda komisyona geçtiğimiz yıl toplamda 474 bin 774 başvuru yapıldı. Başvurulardan 259 bin 607’sinin tazminat ödenmesine karar veren komisyonlar, 188 bin 717’sini de reddetti. Başvuruların en fazla Hakkâri ve Mardin’den yapıldığı aktarıldı.

Başvurusu olumlu sonuçlandırılan ve sulh name imzalayan vatandaşlara 4 milyar 816 milyon 622 bin 805 TL ödendi. Bu sayede vatandaşların zararları karşılanmış oldu. Öte yandan, terörden oluşan zararlarla ilgili başvuruların sonuçlandırılma süresi 27 Temmuz’a kadar uzatılmıştı.