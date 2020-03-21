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MSB: PKK/YPG'li iki terörist etkisiz hale getirildi
21.03.2020 - 09:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Etiketler : msb,pkk,ypg,terörist,
689785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689785.aspx
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