Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda geçişlerin büyük sağlık tedbirleri altında yapılması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Habur Sınır Kapısı'ndaki aksamalar ipek yoluna da yansıdı. Çevre il ve ilçelerden gelen ve Irak'a gitmek isteyen tır ve kamyonlar Nusaybin ilçe çıkışında bulunan sanayi sitesi kavşağında bölge trafik ekipleri tarafından durduruldu. Tır ve kamyonların geçişlerine izin verilmemesi nedeniyle araç kuyruğu kilometrelerce uzarken küçük araçların geçişine ise izin verildiği görüldü.

Irak'a gitmelerine izin verilmeyen bazı sürücüler tır parkları ve tesislerde konaklarken bazı sürücüler ise ipek yolu üzerinde araçlarında beklemeye devam ediyor.