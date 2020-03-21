Sağlık Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında morg ve defin hizmetlerine yönelik de yeni önlemler aldı.
Sağlık Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında morg ve defin hizmetlerine yönelik de yeni önlemler aldı
21.03.2020 - 16:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında morg ve defin hizmetlerine yönelik de yeni önlemler aldı.
Etiketler : sağlık bakanlığı,
689884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689884.aspx
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