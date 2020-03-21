Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor” dedi.
Bakan Koca koronavirüsten ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı
21.03.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var” dedi.
Etiketler : fahrettin koca,
689955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689955.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER