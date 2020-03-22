Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, 21 Mart 2020 tarihinde, saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin sınırlandırıldığını, sokağa çıkmalarının yasaklandığını aktardı.

Kovid-19'a karşı devletin bir çok tedbir aldığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte, halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedir."

Bu durumun devam etmesinin, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olanlar için risk olduğunu anlatan Memiş, söz konusu durumun vaka sayısı ile tedavi gereksinimi de artırarak toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabileceğine işaret etti.

Memiş, bu nedenlerle alınan önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaparak, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir.” ifadesini kullandı.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar mağdur edilmeyecek

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı bulunan, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart, saat 24.00'den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı. İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak."