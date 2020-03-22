Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs, en çok yaşlılar için tehlike oluşturuyor. Yine de dışarı onlar çıkıyor. Bunu engellemek isteyen birçok belediye, dün sokaklardaki bankları şeritler ile kapattı. Ancak birçok kişi, şeritleri de aşıp yine banklara oturdu, vatandaşların tepki göstermesi üzerine de “Bacağım, belim ağrıyor” diye kendilerini savundu. Bazı belediyeler ise çareyi bankları tamamen kaldırmakta buldu. Sivas’ta da bu uygulamaya gidildi. Burada ikamet edenler “Bankları kaldırdılar da nereye oturacağız” diye tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise banklar arasında 1 metre mesafe koydu. Tokat’ta 75 yaşındaki O.D. kendisini uyaran gazetecilere tehditler savurup bıçak çekti. Peş peşe gelen tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını açıkladı. Yasağın ihlali durumunda ise 3,150 TL para cezası verilecek.

MAĞDUR EDİLMEYECEKLER

Gerekli olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan yaşlılar mağdur edilmeyecek. Söz konusu kişilerin ihtiyaçları için sosyal destek grubu oluşturulacak. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama /yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden eksiklerini bildirebilecek. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecek.

70 VEKİL 65 YAŞIN ÜZERİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yaşı 65’in üzerinde... TBMM’de ise 65 yaş ve üzeri 70’e yakın milletvekili bulunuyor. Bu isimler arasında kronik rahatsızlığı olanlar da mevcut. Kulislerde bir süredir yan yana oturmamaya özen gösteren vekiller, uzaktan selamlaşmayı tercih ediyordu. Yasağın ardından bir müddet onlar da evde kalacaklar.