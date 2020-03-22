Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç'ın cenazesinin bugün Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nın acı günü
22.03.2020 - 04:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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