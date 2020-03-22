Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Korona virüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli ticari ünitelere kira indirimi sağlanacak
22.03.2020 - 20:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak” dedi.
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