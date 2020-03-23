Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yılların en önemli pandemilerinden biri olarak gösterilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, uyguladıkları farklı stratejilerle vaka sayılarını düşüren ve yayılım hızını azaltan Çin, Singapur ve Güney Kore’nin başarısı, bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Kovid-19 salgınının başladığı ülke olan ve yayılma hızının neredeyse günde bir vakaya kadar indiği bildirilen Çin başta olmak üzere, bu mücadelede uyguladıkları farklı stratejilerle başarılı örnekler arasında gösterilen Singapur ve Güney Kore modellerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Akova, hastalıktan etkilenen ülkelerin en başında olan Çin’in aldığı, bazılarınca “abartılı” olarak nitelenen önlemler sonucunda hastalığın yayılımının kontrol altına alındığını belirterek, şunları kaydetti: “Kovid-19 hastalığın yayılmasını önlemek için önerilen en önemli iki yöntemden birisi, mümkün olduğunca çok sayıda hasta olan kişilerin test edilerek belirlenip, bu kişilerin diğer insanlardan izole edilmesi. Diğer yöntem ise hastalığa yakalanmış olma ihtimali olan insanların dışarıdan toplum içine karışmalarının engellenmesi. Bir başka deyişle ülke dışından gelmesi muhtemel yeni vakaların önlenmesi.”



ÇİN ÖRNEK OLABİLİR

Akova, hastalığın görüldüğü ülkelerinin şimdiye kadar değişik önlemler uygulayarak bu pandemiyle savaşmaya çalıştıklarını anlatarak, “Hastalığın başladığı ve hastalıktan en fazla etkilenen Çin, aldığı önlemlerle yeni vaka sayısını neredeyse sıfıra indirdi. Benzer şekilde ölüm vakaları da ortadan kalkmaya başladı. Bu nedenle Çin’in hastalığın başlangıcı sonrası aldığı önlemleri ve yansımalarını incelemek başka ülkeler için örnek oluşturabilir.” diye konuştu.



ERKEN TANI İLE ÇÖZDÜLER

Erken tanının Singapur’da çok işe yaramış gözüktüğünü belirten Akova, “Daha salgının Çin’de başladığı en erken dönemde (şüpheli zatürresi olan) hastaların belirlenip izole edilmesi, Singapur’da Çin’dekine benzer çok katı seyahat ve sokağa çıkma yasağı önlemlerinin alınmasına gerek kalmaksızın hastalığın sınırlanmasını sağlamış. Halen 19 Mart itibarıyla Singapur’da toplam vaka sayısı 313 ancak hayat normale yakın düzeyde devam etmekte” şeklinde konuştu.



KARANTİNAYI İHLALE AF YOK

Prof. Dr. Akova, hastalığın kontrol altına alınmasına ilişkin başarılı sayılan ülkelerden birisinin de Güney Kore olduğunu dile getirerek, “Güney Kore’nin başarısının temel öğesi çok yaygın tanı testi uygulaması. Karantina önlemlerini ihlal edenlere ise 2 bin 500 Amerikan doları ceza uygulanıyor. Bu cezanın 3 katına artırılması veya 1 yıllık hapis cezası verilmesi de gündemde” ifadelerini kullandı.