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MSB'den koronavirüs açıklaması
23.03.2020 - 09:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi Koronavirüs enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarfedilmektedir."
Etiketler : msb,koronavirüs açıklama,
690286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690286.aspx
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