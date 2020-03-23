İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
23.03.2020 - 09:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : iletişim bakanlığı,dünya,koronavirüs,
690292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690292.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER