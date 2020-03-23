Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtdışından gelen 11 bin 269 vatandaşımızın, 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Bakan Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız karantinada
23.03.2020 - 12:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtdışından gelen 11 bin 269 vatandaşımızın, 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,koronavirüs,
690346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690346.aspx
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