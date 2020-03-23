TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Türkiye’nin birçok il ve birliklerinden gönderilen zırhlı araç olan kobra sevkiyatı İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın halen devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için İdlip bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.
Suriye sınırına kobra sevkiyatı
23.03.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
Etiketler : Suriye sınırı,
690430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690430.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER