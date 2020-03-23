Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Türkiye’nin birçok il ve birliklerinden gönderilen zırhlı araç olan kobra sevkiyatı İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın halen devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için İdlip bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.