Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca: Son 24 saatte 293 yeni tanı kondu, 7 vatandaşımızı kaybettik
23.03.2020 - 23:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 00:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan kca,
690487 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690487.aspx
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