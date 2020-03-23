Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerine yer verdi.