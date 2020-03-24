Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada; Şimdiki gençler… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.' ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca'dan gençlere koronavirüs uyarısı
24.03.2020 - 00:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 00:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından gençlere koronavirüs hakkında uyarılarda bulundu.
Etiketler : Bakan Koca,
690496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690496.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER