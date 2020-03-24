Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada; Şimdiki gençler… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.' ifadelerine yer verdi.