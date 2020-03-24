Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

Avrupa ülkelerinde koronavirüsle mücadelede âdeta yaşlıları ölüme terk eden bir politika izlenirken, Türkiye’de ise yaşlıları korumak için alınan tedbirler sıkı bir şekilde

uygulanıyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs, özellikle yaşlıları ve kronik hastaları etkiliyor. Hastalığa yakalanan 80 yaş ve üzeri ölüm oranı yüzde 14 civarındayken, 30 yaş altı için bu yüzde 0,2’lere düşüyor. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinde yaşlılara karşı yapılan davranışlar pes dedirtti. Avrupa’da, yaşlıların bu hastalıktan kurtulması için mücadele etmek yerine, adeta ölüme terk edilen bir politika

izleniyor.

YOĞUN BAKIMA ALINMIYORLAR

Yaşlı nüfusunun fazla olduğu Avrupa ülkelerinde, vaka sayısı da aynı oranda artarken, doktorlar ve hastaneler koronavirüse yakalanan hastalara gereken tedaviyi uygulamada yetersiz kalıyor. Koronavirüsün Avrupa’da en fazla can aldığı İtalya’da kriz yönetimi tarafından hazırlanan raporda, yatak sayısının yetersiz olması sebebiyle 80 yaş ve üstü kişilerin yoğun bakım ünitelerine kabul edilmeyeceği ifade edilmişti. Virüs sebebiyle sağlık sistemi çöken İspanya’da ise yaşlılar başta olmak üzere çok sayıda kişi, hastane koridorlarına yatırılıyor.

TÜRKİYE, TÜM TEDBİRLERİ ALDI

Koronavirüs tehlikesine karşı Avrupa’dan farkını ortaya koyan Türkiye, tek başına yaşayan 80 yaş ve üstü yaşlılar için, sosyal ve evde sağlık hizmetleri takip programını devreye aldı. 65 yaş üstü yaşlılara koruma maskesi ve kolonya dağıtımı yapmaya başlandı. En düşük emekli maaşı, kriz ortamında bin 500 liraya yükseltildi. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemeleri de şubeye gitmeden, doğrudan hesaplarına yatırılıyor.

İHTİYAÇLARI EVE GETİRİLİYOR

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından söz konusu hastalığın daha fazla yaşlıya bulaşmasını önlemek için 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Belediyeler yaşlılar için yardım kampanyası başlatarak, market-fırın alışverişi gibi ihtiyaçlarını evlerine kadar getiriyor. Koronavirüs salgını sebebiyle başta yaşlılar için olmak üzere “evde kal” uyarısı yapılmaya devam ediliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ EVDE YALNIZ DEĞİL

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için oluşturulan destek grupları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde oturan Orhan (76) ve Şerife (74) Özerel çiftinin İstanbul’da yaşayan kızı Ayşegül Özerel, jandarma ekiplerini arayarak anne ve babasının ilaçlarının bittiğini ve evde gıda maddesinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özerel çiftinin ilaçlarını eczaneden temin etti, ardından marketten de gıda malzemesi aldı. Jandarma ekipleri, aldıkları bu malzemeleri Orhan Özerel’in evine kadar giderek kapıdan teslim etti. Ayşegül Özerel, sosyal medya hesabından ekiplere teşekkür etti.

Ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakası görülmesinin ardından yardım çalışmalarını hızlandıran Genç Kızılay gönülleri de risk grubundaki yaşlılara ve evde karantinada olan vatandaşlara yardım götürüyor. Kızılay şube başkanlıklarının da desteğiyle risk grubunda bulunan vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda ve hijyen ürünlerini teslim ediyor. Evlere giden gönüllüler sosyal mesafeyi koruyarak hijyen farkındalığında bulunmayı da ihmal etmiyor. Genç Kızılay İstanbul’da risk grubundaki 100 aileye yardım götürdü.

VETERİNER HEKİMLER AŞI İÇİN GÖREVE HAZIR

Bu arada Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve serum üretilmesi için bilgi ve laboratuvar deneyimlerini paylaşmak konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi. Eroğlu, “Sağlık hizmeti sunan serbest veteriner hekimlerin de 65 yaş üzerine yönelik sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaları hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve kamu yararı açısından zaruri görülmektedir” dedi.

TÜRKİYE, SAĞLIKTA AVRUPA'DAN DAHA İYİ

Türkiye koronavirüsle mücadelede birçok Arvupa ülkesinden daha iyi durumda. CHP’nin israf diye nitelendirdiği şehir hastanelerinin önemi son krizde bir defa daha ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre, Türkiye’de 13 bin 211’i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitesi bulunuyor. Avrupa’nın bir numaralı ekonomik gücü olan Almanya’da bu rakam, 28 bin. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bu sayıyı artırmak için çaba gösterdiklerini söyledi. İngiltere’de 4 bin ila 5 bin arasında yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Bir başka Avrupa ülkesi olan İspanya’da hastaneler yetersiz kaldı. Başkent Madrid’de bazı büyük oteller ve konferans merkezleri hastaneye dönüştürüldü. Virüs sebebiyle çökme noktasına gelen İtalya’da sağlık sistemi iflas etti. Sağlık personeli, tıbbi malzemeler ve hastaneler yetmedi. Hastalar koridorlarda yatmak zorunda kaldı. Avrupa’da cerrahi maske kalmadı.

Türkiye’de sigortalı bir kişinin ücretsiz yaptırdığı koronavirüs tedavisine ABD’de bir kişi 36 bin dolar ödedi.