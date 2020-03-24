MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.