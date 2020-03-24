MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
24.03.2020 - 10:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
Etiketler : Barış Pınarı bölgesi,terörist,PKK,
690593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690593.aspx
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