Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik."
Bakan Kurum: Otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihini erteledik
24.03.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik."
Kaynak: İHA
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,koronavirüs,
690642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690642.aspx
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