Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlanmış / yasaklandığı hatırlatılarak bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerin/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu kaydedildi. Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları 22 Mart itibariyle karşılanmaya başlandığına dikkat çekilerek şöyle denildi:



"Bu doğrultuda, 112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirilmiştir. Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan 23 bin arama ise bilgi talepli olup, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.



Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması; valilikler/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. "